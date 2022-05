(Di giovedì 19 maggio 2022) Qui Zingonia Attacco da ridisegnare e qualche dubbio in difesa per l’che(ore 20,45 allo stadio di) ospitae si gioca un posto nelle coppe europee nell’ultima partita di campionato.

L'Eco di Bergamo

Una partita a cui i nerazzurri saranno spettatori interessatissimi : la Roma precede infatti di un punto l'e se dovesse vincere diventerebbe irraggiungibile per i nerazzurri e a quel punto ...... Insigne è giù di corda per lo sfacelo dell'Italia a Palermo al quale ha molto contribuito, insomma una squadra un po'contro l', trasferta spesso amara per gli azzurri, mentre in ... Atalanta incerottata per la sfida decisiva di sabato sera a Bergamo contro l'Empoli