ASUS ROG Strix SCAR 17 | il nuovo notebook da gaming

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 19 maggio 2022)ROG17 , l’ultimo gioiellino presentato durante l’evento ROG For Those Who Dare: boundless, daCome già anticipato nell’articolo precedente,Republic of Gamers ha annunciato l’uscita del ROG Flow X16 (descritto abbondantemente nel precedente articolo) e del ROG17 Special Edition. Beh, possiamo dire che quest’ultimo alza ancora una volta l’asticella deida. Componenti all’avanguardia e un sofisticato sistema di raffreddamento stabiliscono unstandard per i portatili da gioco ad altissime prestazioni In primis, ricordiamo che il Republic of Gamers (ROG) è il brand difocalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più ...