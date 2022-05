Assalto alla Cgil, scarcerato Castellino: non è mai entrato nella sede del sindacato (Di giovedì 19 maggio 2022) Assalto alla Cgil, il tribunale ha disposto la scarcerazione del leader della sezione romana di Forza Nuova, Giuliano Castellino, e dell’ex Nar Luigi Aronica. Per i due, che erano detenuti dall’ottobre scorso, i giudici hanno stabilito gli arresti domiciliari. Castellino e Aronica erano finiti in carcere lo scorso ottobre, insieme a Roberto Fiore – storico capo di Forza Nuova – dopo l’Assalto in Corso d’Italia, nel corso della manifestazione contro i vaccini e il green pass. I tre sono sotto processo davanti alla prima sezione penale del tribunale di Roma insieme ad altri accusati – a vario titolo e a seconda delle posizioni – di devastazione aggravata in concorso e di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata. Anche per Fiore, lo scorso 29 aprile, con il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022), il tribunale ha disposto la scarcerazione del leader della sezione romana di Forza Nuova, Giuliano, e dell’ex Nar Luigi Aronica. Per i due, che erano detenuti dall’ottobre scorso, i giudici hanno stabilito gli arresti domiciliari.e Aronica erano finiti in carcere lo scorso ottobre, insieme a Roberto Fiore – storico capo di Forza Nuova – dopo l’in Corso d’Italia, nel corso della manifestazione contro i vaccini e il green pass. I tre sono sotto processo davantiprima sezione penale del tribunale di Roma insieme ad altri accusati – a vario titolo e a seconda delle posizioni – di devastazione aggravata in concorso e di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata. Anche per Fiore, lo scorso 29 aprile, con il ...

