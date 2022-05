Assalto alla Cgil di Roma, scarcerati il leader Castellino e l’ex Nar Aronica: entrambi ai domiciliari (Di giovedì 19 maggio 2022) Giuliano Castellino e Luigi Aronica, accusati di aver guidato l’Assalto alla Cgil devastando la sede sindacale, hanno ottenuto gli arresti domiciliari. Stessa misura ricevuta anche, lo scorso Aprile, da Roberto Fiore. L’episodio è avvenuto lo scorso 9 Ottobre. Durante il corteo no green pass, un gruppo di militanti guidato da Forza Nuova e dal leader no vax Nicola Frazoni, hanno devastato l’intera sede. Leggi anche: Roma, Assalto alla sede Cgil: arrestati altri tre militanti di Forza Nuova scarcerati Castellino e Aronica Si trovavano nel carcere di Rebibbia da dopo l’Assalto alla sede della Cgil. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Giulianoe Luigi, accusati di aver guidato l’devastando la sede sindacale, hanno ottenuto gli arresti. Stessa misura ricevuta anche, lo scorso Aprile, da Roberto Fiore. L’episodio è avvenuto lo scorso 9 Ottobre. Durante il corteo no green pass, un gruppo di militanti guidato da Forza Nuova e dalno vax Nicola Frazoni, hanno devastato l’intera sede. Leggi anche:sede: arrestati altri tre militanti di Forza NuovaSi trovavano nel carcere di Rebibbia da dopo l’sede della. ...

