Ascolti tv 18 maggio 2022: Raoul Bova fa volare anche Canale5 (Di giovedì 19 maggio 2022) Ascolti tv: la nuova fiction di Canale5 vince davanti a Rai1 e Rai3 Che Raoul Bova sia una garanzia d’Ascolti in Rai lo sanno bene, ma da ieri sera ha avuto conferma anche Mediaset, visto che la nuova fiction Giustizia per tutti su Canale5 ha registrato il 20,70% di share media con 3,736 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 41,52% e 8,7 milioni con la finale di Coppa Italia Juventus-Inter. Seconda piazza per lo speciale Il coraggio di essere Franco dedicato a Franco Battiato su Rai1, che ha fatto il 13,11% con 2,429 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il film Noi siamo tutti aveva portato a casa il 24,55% e 2,2 milioni. Chiude il podio Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10% e 1,740 milioni di contatti. Mercoledì scorso il ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 19 maggio 2022)tv: la nuova fiction divince davanti a Rai1 e Rai3 Chesia una garanzia d’in Rai lo sanno bene, ma da ieri sera ha avuto confermaMediaset, visto che la nuova fiction Giustizia per tutti suha registrato il 20,70% di share media con 3,736 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 41,52% e 8,7 milioni con la finale di Coppa Italia Juventus-Inter. Seconda piazza per lo speciale Il coraggio di essere Franco dedicato a Franco Battiato su Rai1, che ha fatto il 13,11% con 2,429 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il film Noi siamo tutti aveva portato a casa il 24,55% e 2,2 milioni. Chiude il podio Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10% e 1,740 milioni di contatti. Mercoledì scorso il ...

