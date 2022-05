ASCOLTI TV 18 MAGGIO 2022: 3,7 MLN PER GIUSTIZIA PER TUTTI (20,7%), BATTIATO (13,1%), CHI L’HA VISTO (10%), LE IENE (8,2%), EUROPA LEAGUE (5,7%), MATTINO CINQUE OLTRE IL 22% (Di giovedì 19 maggio 2022) ASCOLTI TV 18 MAGGIO 2022 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Tg1 Speciale – 743 15.70Tg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – 718 19.10Storie Italiane – 853 17.80È Sempre Mezzogiorno – 1641 17.50Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1615 15.60Paradiso delle Signore (R) – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1326 17.50Vita in Diretta – 1648 20.10L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xIl Coraggio di Essere Franco – 2429 13.10 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – 1180 23.33MATTINO 5 News – 907 21.89MATTINO 5 News – 842 22.50Forum – 1338 19.76Tg5 – 2439 21.36Beautiful – 2230 18.57Una Vita – 2223 19.79UeD – 2499 25.61Isola dei Famosi – xBrave and Beautiful – 1601 20.28Pres. P5 – 1377 18.23Pomeriggio 5 – 1427 17.29Avanti un Altro! ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 19 maggio 2022)TV 18· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Tg1 Speciale – 743 15.70Tg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – 718 19.10Storie Italiane – 853 17.80È Sempre Mezzogiorno – 1641 17.50Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1615 15.60Paradiso delle Signore (R) – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1326 17.50Vita in Diretta – 1648 20.10L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xIl Coraggio di Essere Franco – 2429 13.10 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – 1180 23.335 News – 907 21.895 News – 842 22.50Forum – 1338 19.76Tg5 – 2439 21.36Beautiful – 2230 18.57Una Vita – 2223 19.79UeD – 2499 25.61Isola dei Famosi – xBrave and Beautiful – 1601 20.28Pres. P5 – 1377 18.23Pomeriggio 5 – 1427 17.29Avanti un Altro! ...

Advertising

95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Parte benissimo Giustizia per Tutti: 20.7% - fabiofabbretti : Momento d'oro per Raoul Bova: anche #GiustiziaPerTutti va forte (oltre 3,7 milioni e il 20.7% di share).… - Mattiabuonocore : Parte benissimo Giustizia per Tutti: 20.7% - CorriereCitta : Ascolti tv mercoledì 18 maggio 2022: Il coraggio di essere Franco, Giustizia per tutti, Chi l'ha visto?, Le Iene, d… - infoitcultura : Ascolti TV 18 maggio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti -