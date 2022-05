Aquila, incidente all'asilo. La mamma che ha lasciato l'auto in sosta: "Il freno a mano era inserito, ne sono certa" (Di giovedì 19 maggio 2022) La tragedia di Tommaso. Disposta la perizia sulla macchina per capire la dinamica ma lei intanto si difende: "L'avevo bloccata prima di scendere, è un gesto che faccio in automatico" Leggi su repubblica (Di giovedì 19 maggio 2022) La tragedia di Tommaso. Disposta la perizia sulla macchina per capire la dinamica ma lei intanto si difende: "L'avevo bloccata prima di scendere, è un gesto che faccio inmatico"

