Appuntamento con Culture Space: il 19 maggio al centro del confronto il Forum dei Giovani (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Arpino (Ce) – Forum dei Giovani al centro del confronto. Nella serata di giovedì 19 maggio, in diretta sui canali ufficiali dell’associazione politica e culturale “Culture Space” di Sant’Arpino, andrà in onda una nuova puntata del format interamente organizzato e prodotto dai Giovani santarpinesi. L’iniziativa “Forum dei Giovani”, che già è approdata a Succivo, ora potrebbe diventare realtà a Sant’Arpino. L’obiettivo è quello di avvicinare i Giovani alla vita politica ed amministrativa, a partire dalle piccole realtà cittadine fino ad arrivare a ruoli di alto profilo. “Non intendiamo trasmettere solo i valori posti alla base del vivere civicamente all’interno delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Arpino (Ce) –deialdel. Nella serata di giovedì 19, in diretta sui canali ufficiali dell’associazione politica e culturale “” di Sant’Arpino, andrà in onda una nuova puntata del format interamente organizzato e prodotto daisantarpinesi. L’iniziativa “dei”, che già è approdata a Succivo, ora potrebbe diventare realtà a Sant’Arpino. L’obiettivo è quello di avvicinare ialla vita politica ed amministrativa, a partire dalle piccole realtà cittadine fino ad arrivare a ruoli di alto profilo. “Non intendiamo trasmettere solo i valori posti alla base del vivere civicamente all’interno delle ...

Advertising

RadioZetaOf : ? Domani alle 12.30 non perdere l'appuntamento con @StrangisLuigi, il vincitore di #Amici21, nostro ospite in… - FiorellaMannoia : Stasera l'ultimo appuntamento, a Parma, per il Tour Teatrale: grazie per tutto il vostro calore ?? Ma il tour va av… - CaFoscari : Per l'ultimo appuntamento di #VersoIncroci alla @ScuolaGrandeSR da da non perdere l'incontro con l'attivista ugande… - EmmeBig : RT @RadioZetaOf: ? Domani alle 12.30 non perdere l'appuntamento con @StrangisLuigi, il vincitore di #Amici21, nostro ospite in #Destinazion… - Rita63824771 : RT @Luigiofficialfc: ?? | Domani appuntamento anche alle 12:30 su Radio Zeta con Luigi?? -