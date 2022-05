Anticipazioni Una Vita, la puntata di oggi 19 Maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 19 Maggio Seppur ricoverato in pessime condizioni, Mendez riesce a raccontare a Marcos che è stata Soledad a uccidere Felicia e, sul momento, l’uomo appare incredulo e molto contrariato. Ramon fa un’offerta per rilevare il ristorante degli Olmedo, ma… Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 19 maggio 2022)Una. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.Una: ladi19Seppur ricoverato in pessime condizioni, Mendez riesce a raccontare a Marcos che è stata Soledad a uccidere Felicia e, sul momento, l’uomo appare incredulo e molto contrariato. Ramon fa un’offerta per rilevare il ristorante degli Olmedo, ma… Segui ZON.IT su Google News.

