Anna Oxa ha denunciato la Rai il 30 maggio prossima udienza lo annuncia sui social

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Anna Oxa - Non scendo - radiocalabriafm : ANNA OXA - UN'EMOZIONE DA POCO - MadreRadio : Anna Oxa - Tutti I Brividi Del Mondo - GammaStereoRoma : Anna Oxa - Mezzo angolo di cielo - zazoomblog : Anna Oxa ha denunciato la Rai: “30 maggio prossima udienza” l’ira della cantante - #denunciato #maggio #prossima… -

La cantante è in causa con la Rai da anni. Su Facebook l'ultimo aggiornamento a ...ha annunciato che il 30 maggio si terrà un'udienza del processo che la vede protagonista contro la Rai.ha informato i suoi fan, attraverso la sua pagina Facebook, che il 30 maggio ...E’ sui social che Anna Oxa informa che la causa contro la Rai prosegue e che a fine maggio ci sarà la prossima udienza. Sono passati gli anni ma è evidente la rabbia della cantante, perché nell’annunc ...Anna Oxa a breve comparirà in Tribunale per l'udienza contro la Rai e la società che produce Ballando con le stelle. Ecco perchè.