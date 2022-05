Anna Marchesini | un’attrice indimenticabile

(Di giovedì 19 maggio 2022) Era bella,, ma di una bellezza che non ha nulla a che fare con i canoni estetici di un’epoca o dell’altra. Lei era una di quelle che la vera bellezza ce l’hanno dentro, nel cuore e nell’anima. Una bellezza che conquista, affascina e rapisce ed è destinata a durare per sempre. Ecco perché a distanza di anni dalla sua morte parliamo ancora di lei. Ecco perché quando sentiamo pronunciare il nome digli occhi diventano lucidi e la stretta allo stomaco diventa più intensa al ricordo di quell’immensità che le apparteneva e che era rinchiusa in corpo ormai troppo fragile. Perché quel giorno di luglio di tanti anni fa, non abbiamo detto soltanto addio a una delle più sagaci e irriverenti attrici del panorama italiano, a una comica e a una scrittrice. Noi abbiamo detto addio a una grande donna che sempre sarà. Tutti noi ...

PeppeGeraci79 : @SolenghiTullio Semplicemente fantastici. Anna Marchesini bravissima, una leggenda! - Anna06701424 : RT @danielaco78: “Per vedere i tesori, ci vogliono occhi che li sappiano guardare, che li vogliano cercare e che si aspettino di trovarli.”… - Intheplace8 : RT @SarocchiaPi: Per tutte le signore sconvolte:sedetevi, vi offro una perla di quel genio che era Anna Marchesini. Qui nelle vesti de 'La… - DottssaFederica : @ClaudiaFoschi5 Come diceva la splendida Anna Marchesini “dumbo magna de meno che prendi il volo” - Veronic98118689 : RT @danielaco78: “Per vedere i tesori, ci vogliono occhi che li sappiano guardare, che li vogliano cercare e che si aspettino di trovarli.”… -

"Lo strano caso del Ragionier Antonio Scarpa". Questo il titolo dello spettacolo, omaggio all'indimenticabile Anna Marchesini, che andrà in scena al Teatro Nuovo Sala Gassman giovedì 19 e, in replica, ...