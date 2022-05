Animali Fantastici - I Segreti di Silente | il regista David Yates al Museo del Cinema di Torino il 24 maggio

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ailbritannico, che ha portato sul grande schermo quattro capitoli della serie di film di Harry Potter, ricevera? la Stella della Mole;sara? protagonista di un'attesa Masterclass e presentera? al pubblico: Idi. La magia deldiapproda a. IlNazionale delrende oall'acclamatobritannico che ha contribuito significativamente al successo della fortunata serie di film di Harry Potter e associato in modo indelebile il proprio nome al Wizarding World creato da J.K. Rowling.incontrera? ...

Questo soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti: il terzo capitolo della nuova serie filmica, intitolato I segreti di Silente , è stato piuttosto deludente al botteghino, per ......30 nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana e, alle 20:30 al Cinema Massimo (Sala Uno), introdurra la visione del terzo film della nuova era del mondo magico,- I segreti di ...A Torino il regista britannico, che ha portato sul grande schermo quattro capitoli della serie di film di Harry Potter, riceverà la Stella della Mole; Yates sarà protagonista di un'attesa Masterclass ...Il nuovo CEO della Warner Bros. David Zaslav ha in programma di incontrare la madre di Harry Potter JK Rowling per discutere del franchise.