Andreotti, Craxi e la politica della grande Italia. Il commento di Ippolito (Di giovedì 19 maggio 2022) La giornata di studio, organizzata dalla Fondazione Craxi lunedì scorso al Senato della Repubblica, è stata un’occasione privilegiata per poter avviare un confronto con due tra le più rilevanti personalità politiche dell’Italia contemporanea: Giulio Andreotti e Bettino Craxi. I molti interventi hanno esaminato i rispettivi profili, in relazione ai vari aspetti delle loro biografie, facendo emergere i tratti salienti della collaborazione che negli anni ’80 del secolo scorso li ha visti rappresentare uno dei vertici della nostra politica nazionale ed internazionale. In primo luogo, bisogna tener presente che nel complesso essi si mostrano oggi come due eccellenze nel rappresentare lo spirito laico e cattolico Italiano, avendo incarnato ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 maggio 2022) La giornata di studio, organizzata dalla Fondazionelunedì scorso al SenatoRepubblica, è stata un’occasione privilegiata per poter avviare un confronto con due tra le più rilevanti personalità politiche dell’contemporanea: Giulioe Bettino. I molti interventi hanno esaminato i rispettivi profili, in relazione ai vari aspetti delle loro biografie, facendo emergere i tratti salienticollaborazione che negli anni ’80 del secolo scorso li ha visti rappresentare uno dei verticinostranazionale ed internazionale. In primo luogo, bisogna tener presente che nel complesso essi si mostrano oggi come due eccellenze nel rappresentare lo spirito laico e cattolicono, avendo incarnato ...

Advertising

miagmarsuren : @bordoni_russia A proporla il ministro degli esteri Giulio Andreotti e il presidente del consiglio Bettino Craxi. A… - liuksub : @DinoGiarrusso Molto presto ci libereremo di voi, la più grande iattura politica del dopoguerra. Rimpiango Craxi e… - JasEldelaPietra : @rico_fede Ma poi anche dentro lo stesso atlantismo c’era chi portava a casa i risultati. Vedi Andreotti o Craxi. Q… - Th3P3ck : E c'era chi si lamentava di Fanfani, Craxi, Andreotti, De Mita, Occhetto, Forlani... Giganti, in confronto a questi scappati di casa. - Oldgenoa : RT @EmilianaCarifi: Dopo nipote mussolini figlia craxi in Parlamento non è che piersilvio è disponibile xlista civica a supporto del cdx in… -