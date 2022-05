Amy Adams star e produttrice di Nightbitch, diretto da Marielle Heller (Di giovedì 19 maggio 2022) L'attrice Amy Adams sarà la protagonista di Nightbitch, film tratto dall'omonimo romanzo di Rachel Yoder, diretto da Marielle Heller. Amy Adams sarà la protagonista di Nightbitch, un film prodotto per Hulu tratto dal romanzo scritto da Rachel Yoder, Alla regia del progetto ci sarà Marielle Heller che ha inoltre firmato la sceneggiatura dell'adattamento. Nightbitch viene descritto come un "neo-horror comico in modo oscuro" ed è attualmente in fase di pre-produzione. Le riprese inizieranno a settembre a Los Angeles. Amy Adams avrà la parte di una donna che si ritrova a diventare una casalinga che vive in periferia e, lentamente, accetta il suo potere bestiale con delle radici nella maternità, diventando ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022) L'attrice Amysarà la protagonista di, film tratto dall'omonimo romanzo di Rachel Yoder,da. Amysarà la protagonista di, un film prodotto per Hulu tratto dal romanzo scritto da Rachel Yoder, Alla regia del progetto ci saràche ha inoltre firmato la sceneggiatura dell'adattamento.viene descritto come un "neo-horror comico in modo oscuro" ed è attualmente in fase di pre-produzione. Le riprese inizieranno a settembre a Los Angeles. Amyavrà la parte di una donna che si ritrova a diventare una casalinga che vive in periferia e, lentamente, accetta il suo potere bestiale con delle radici nella maternità, diventando ...

