Amici 21, Alex Wyse fidanzato con Cosmary? Le ultime news sulla coppia e cosa è successo dopo la fine del programma (Di giovedì 19 maggio 2022) Amici 21 ormai è finito con la vittoria assoluta di Luigi Strangis, ma le storie d'amore nate all'interno della scuola continuano ad appassionare i fan del programma. LEGGI ANCHE : — Amici 21, Luigi chiarisce il rapporto con Carola: cosa ha affermato su una possibile storia con la ballerina Tra queste c'è stata la love story tra Alex Wyse (Che insieme a Luigi è stato il cantante più apprezzato di questa edizione) e Cosmary, ballerina di modern eliminata ben prima dell'inizio del serale. I fan ricordano bene come Cosmary fosse riuscita, fin dai primi giorni di ingresso ad Amici, a far breccia nel cuore del tenebroso Alex, che giorno dopo giorno si è lasciato andare, aprendosi con la ballerina. La pausa forzata ...

