Alta Capacità, il sindaco Di Santo: “Agricoltori pronti alle barricate” (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Se la burocrazia camminasse come corrono spediti i lavori dell’Alta Capacità allora noi amministratori avremmo risolto più della metà dei nostri problemi: da mesi siamo in attesa di un incontro/confronto con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), relativamente alle problematiche indotte dal tracciato dell’opera che interessa il nostro comune, ma ad oggi tutto tace. Per tali motivi convocherò un consiglio comunale ad hoc, sollecitato anche dai proprietari dei terreni interessati dall’opera e dai produttori di uva che sono pronti ad alzare le barricate per non essere ‘scippati’ dei loro sacrosanti diritti”. Lo rende noto il sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo, in attesa da mesi di riscontri alle richieste già inoltrate a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Se la burocrazia camminasse come corrono spediti i lavori dell’allora noi amministratori avremmo risolto più della metà dei nostri problemi: da mesi siamo in attesa di un incontro/confronto con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), relativamenteproblematiche indotte dal tracciato dell’opera che interessa il nostro comune, ma ad oggi tutto tace. Per tali motivi convocherò un consiglio comunale ad hoc, sollecitato anche dai proprietari dei terreni interessati dall’opera e dai produttori di uva che sonoad alzare leper non essere ‘scippati’ dei loro sacrosanti diritti”. Lo rende noto ildi Castelvenere, Alessandro Di, in attesa da mesi di riscontririchieste già inoltrate a ...

