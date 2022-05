Allarme colera dall’Ucraina, cosa rischia l’Italia? La risposta di Bassetti: ”bisogna intervenire subito” (Di giovedì 19 maggio 2022) L‘Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’Allarme colera proveniente dall’Ucraina. La guerra ha contribuito a limitare i servizi igienici mettendo a rischio le popolazioni con nuove malattie, correndo un vero e proprio rischio di diffusione in ogni parte di Europa. Matteo Bassetti, a tal proposito, asserisce il bisogno di intervenire repentinamente per scongiurare eventuali nuove epidemie. Allarme colera dall’Ucraina, Bassetti interviene: vaccinarsi è la soluzione Si diffonde l’Allarme del colera in Ucraina: il conflitto in corso ha generato delle condizioni igienico – sanitarie precarie, mettendo a rischio al popolazione sul fronte sanità. L’Ucraina deve fronteggiare un vero e proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) L‘Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’proveniente. La guerra ha contribuito a limitare i servizi igienici mettendo a rischio le popolazioni con nuove malattie, correndo un vero e proprio rischio di diffusione in ogni parte di Europa. Matteo, a tal proposito, asserisce il bisogno direpentinamente per scongiurare eventuali nuove epidemie.interviene: vaccinarsi è la soluzione Si diffonde l’delin Ucraina: il conflitto in corso ha generato delle condizioni igienico – sanitarie precarie, mettendo a rischio al popolazione sul fronte sanità. L’Ucraina deve fronteggiare un vero e proprio ...

Advertising

TgLa7 : ??Allarme #Oms: #Mariupol a rischio epidemia di #colera. 'L'acqua potabile mischiata con quella delle fogne. Prepari… - GiovaQuez : Nei territori dell'Ucraina 'occupati', in particolare a Mariupol, c'è 'il rischio che si diffondano molte malattie,… - Antony18616252 : RT @ImolaOggi: Ucraina, Oms: 'allarme #colera a Mariupol. Ci stiamo preparando con una campagna di #vaccinazione' - qui_finanza : Allarme colera dall’Ucraina: cosa rischiamo in Italia - SorryNs : RT @essereminimal: Signore e signori, la tv 'Le buffonate di Stato' è lieta di annunciarvi il ritorno di Bassotto, virologo per tutte le… -