Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Parte ladi ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministeroTransizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovveronell’ambiente die piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni diche finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i ...

Advertising

petergomezblog : Stefania Craxi, quando la nuova presidente della commissione Esteri elogiava Putin: “Propone un modello alternativo… - Avvenire_Nei : #Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo - nestquotidiano : Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi - IlModeratoreWeb : Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi - - AEccellenze : RT @normeUNI: @adiconsum @Consumatrici @CTCU_BZ Al via il 31/5 i lavori di una nuova #PdR sull’ #Accessibilità di #StruttureRecettive e #I… -