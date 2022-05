Al Teatro Delle Arti gli spettacoli degli studenti del Liceo Tasso (Di giovedì 19 maggio 2022) Riprendono in presenza le rappresentazioni finali dei laboratori di Teatro classico, Teatro contemporaneo e del coro polifonico. Oggi al Teatro Delle Arti a pArtire dalle ore 17,30 saranno messi in scena ben tre spettacoli. Si parte con uno spettacolo realizzato dai ragazzi del corso di “Teatro?Contemporaneo”, per la regia di Licia Amarante, Giulia Bosco e Vittorio?Morelli con il coordinamento della professoressa Paola Calvello. “Sono momentaneamente in musical” è il titolo della rappresentazione che vedrà protagonisti: Alice Brescia Morra , Giulia Bosco, Margherita Cantore, Giorgia Caruso Ludovica Cianciulli, Maria D’Addeo Fernanda Esposito, Sara Langella, Alicia Lurgi, Sofia Malangone, Antonio Moffa, Vittorio Morelli, Rosa Palladino, Cristina ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 maggio 2022) Riprendono in presenza le rappresentazioni finali dei laboratori diclassico,contemporaneo e del coro polifonico. Oggi ala pre dalle ore 17,30 saranno messi in scena ben tre. Si parte con uno spettacolo realizzato dai ragazzi del corso di “?Contemporaneo”, per la regia di Licia Amarante, Giulia Bosco e Vittorio?Morelli con il coordinamento della professoressa Paola Calvello. “Sono momentaneamente in musical” è il titolo della rappresentazione che vedrà protagonisti: Alice Brescia Morra , Giulia Bosco, Margherita Cantore, Giorgia Caruso Ludovica Cianciulli, Maria D’Addeo Fernanda Esposito, Sara Langella, Alicia Lurgi, Sofia Malangone, Antonio Moffa, Vittorio Morelli, Rosa Palladino, Cristina ...

