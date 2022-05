Afghanistan, i Talebani annunciano: 'Le giornaliste non potranno mostrare il volto in tv' (Di giovedì 19 maggio 2022) I Talebani obbligheranno le donne afghane a non mostrare il proprio volto in tv, neanche a quelle che lavorano per i media locali. 'L'Emirato islamico con un nuovo ordine chiede che tutte le ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022) Iobbligheranno le donne afghane a nonil proprioin tv, neanche a quelle che lavorano per i media locali. 'L'Emirato islamico con un nuovo ordine chiede che tutte le ...

