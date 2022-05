Affonda rimorchiatore italiano al largo di Bari: 5 i morti . Salvo il comandante (Di giovedì 19 maggio 2022) Tragedia al largo della Puglia. Il rimorchiatore italiano "Franco P." è Affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque croate. Il bilancio e di 5 morti, di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tragedia aldella Puglia. Il"Franco P." èto aldelle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di, forse in acque croate. Il bilancio e di 5, di ...

