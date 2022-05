Addio al test d’ingresso a medicina, la conferma della Ministra Messa: “Dal prossimo anno il percorso inizia dal quarto anno di scuola superiore” (Di giovedì 19 maggio 2022) Stop al test di ingresso a medicina. Cambiano le regole di accesso alla facoltà, con un nuovo percorso che si potrà iniziare anche dal quarto anno di liceo. A dichiararlo è la Ministra dell'Università Maria Cristina Messa, ospite a «The Breakfast Club» su Radio Capital. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Stop aldi ingresso a. Cambiano le regole di accesso alla facoltà, con un nuovoche si potràre anche daldi liceo. A dichiararlo è ladell'Università Maria Cristina, ospite a «The Breakfast Club» su Radio Capital. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Addio al test d’ingresso a medicina, la conferma della Ministra Messa: “Dal prossimo anno il percorso inizia dal qu… - fottolesoglie : L'addio di Chiellini, dybala in lacrime che fa sciogliere perfino un hater come me, ora questo. Per come sta andand… -