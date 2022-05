Acerbi verso la Juventus, c’è l’intesa con la Lazio. Rugani andrà da Sarri (Di giovedì 19 maggio 2022) Il mercato non è ancora iniziato, ma le trattative non si fermano mai. Il primo colpo arriva dalla Vecchia Signora, con Acerbi verso la Juventus. Nella trattativa è previsto uno scambio con Daniele Rugani, che dovrebbe accasarsi alla corte biancoceleste. Acerbi verso la Juventus: affare vicino alla chiusura? Francesco Acerbi alla Juventus, Rugani alla Lazio. Lo scambio tra i due difensori è alquanto clamoroso e sembra essere vicino alla chiusura. I bianconeri sono alla ricerca di un difensore affidabile e che abbia la giusta esperienza per limare il vuoto lasciato da Giorgio Chiellini. La base della trattativa prevede uno scambio di cartellini alla pari e a titolo definitivo. L’affare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 19 maggio 2022) Il mercato non è ancora iniziato, ma le trattative non si fermano mai. Il primo colpo arriva dalla Vecchia Signora, conla. Nella trattativa è previsto uno scambio con Daniele, che dovrebbe accasarsi alla corte biancoceleste.la: affare vicino alla chiusura? Francescoallaalla. Lo scambio tra i due difensori è alquanto clamoroso e sembra essere vicino alla chiusura. I bianconeri sono alla ricerca di un difensore affidabile e che abbia la giusta esperienza per limare il vuoto lasciato da Giorgio Chiellini. La base della trattativa prevede uno scambio di cartellini alla pari e a titolo definitivo. L’affare ...

