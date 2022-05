(Di giovedì 19 maggio 2022) Una sfilza diprodotti sono stati presentati alla conferenza stampa Next@, andata in scena nelle ultime ore e che ha visto protagonisti diversi notebook ed un. Scopriamo insieme tutti iprodotti dell’azienda. Next@– 190522 www.computermagazine.itNext@, la conferenza globale del noto produttore di hi-tech, ha tolto i veli a diversi dispositivi che vedremo da qui ai prossimi mesi sugli scaffali. Oltre ai mostruosi ConceptID e prodotti della linea da gaming Predator,ha presentato altri notebook ed un, basato appunto su piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c Gen2 e Chrome OS. A spingere le prestazioni deiSwift e Spin sono i processori ...

Advertising

Computer Magazine

ORE 17.32 - "Orrore e repulsione" per la "brutalità" in Ucraina , compreso il ... ORE 16.58 - Dopo un mese e mezzo di guerra in Ucraina, il produttore di computerha deciso di sospendere ...... gas ed elettricità, nella tempesta perfettada ripresa post covid e invasione della ... gli artigiani: 'Cantieri rischiano il blocco' In affanno anche Aeroporto, Interporto, Caab e... Acer scatenata: ecco quattro nuovi laptop ed un tablet Chromebook