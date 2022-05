Accelerare la transizione digitale semplificando le norme (Di giovedì 19 maggio 2022) La tecnologia è volano di progresso. E’ quell’elemento indispensabile che ha accompagnato il passaggio da un tipo di società statica a quella odierna, caratterizzata da profonde e continue trasformazioni. E’ qualcosa che traina la crescita dell’economia e del benessere dei cittadini. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza traduce questa consapevolezza in pratica, affidando alla digitalizzazione il compito di liberare il potenziale di crescita italiano, incrementare la qualità del lavoro e dei servizi, incoraggiare la coesione territoriale e promuovere la transizione ecologica. La trasformazione digitale auspicata dal Piano, però, rischia di essere ritardata dalla farraginosità delle procedure per la realizzazione di opere di pubblica utilità, come gli impianti di comunicazione elettronica che abilitano l’accesso alle reti sia fisse che mobili. Il ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 maggio 2022) La tecnologia è volano di progresso. E’ quell’elemento indispensabile che ha accompagnato il passaggio da un tipo di società statica a quella odierna, caratterizzata da profonde e continue trasformazioni. E’ qualcosa che traina la crescita dell’economia e del benessere dei cittadini. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza traduce questa consapevolezza in pratica, affidando alla digitalizzazione il compito di liberare il potenziale di crescita italiano, incrementare la qualità del lavoro e dei servizi, incoraggiare la coesione territoriale e promuovere laecologica. La trasformazioneauspicata dal Piano, però, rischia di essere ritardata dalla farraginosità delle procedure per la realizzazione di opere di pubblica utilità, come gli impianti di comunicazione elettronica che abilitano l’accesso alle reti sia fisse che mobili. Il ...

