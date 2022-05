Abusi edilizi a Terracina, la Finanza scopre 2 palazzine in costruzioni irregolari: scatta il sequestro (Di giovedì 19 maggio 2022) Terracina – Nel corso delle attività finalizzate al Controllo Economico del Territorio, si è recentemente conclusa una operazione di servizio eseguita dai militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia a contrasto agli illeciti perpetrati in danno del territorio e dell’ambiente. Le Fiamme Gialle Aeronavali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, hanno individuato, all’interno di una vasta area di complessivi 5.000 mq., ubicata nel Comune di Terracina, 2 palazzine in fase di costruzione, realizzate in base alla normativa sulla rigenerazione urbana, che a seguito di ulteriori accertamenti, sono risultate non in regola con i previsti titoli autorizzativi. L’attività investigativa ha permesso ai militari operanti, di acquisire documenti di interesse operativo presso gli Uffici ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022)– Nel corso delle attività finalizzate al Controllo Economico del Territorio, si è recentemente conclusa una operazione di servizio eseguita dai militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia didi Civitavecchia a contrasto agli illeciti perpetrati in danno del territorio e dell’ambiente. Le Fiamme Gialle Aeronavali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, hanno individuato, all’interno di una vasta area di complessivi 5.000 mq., ubicata nel Comune di, 2in fase di costruzione, realizzate in base alla normativa sulla rigenerazione urbana, che a seguito di ulteriori accertamenti, sono risultate non in regola con i previsti titoli autorizzativi. L’attività investigativa ha permesso ai militari operanti, di acquisire documenti di interesse operativo presso gli Uffici ...

