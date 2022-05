Aborto, il numero ufficiale dei medici obiettori è spesso molto lontano dalla realtà (Di giovedì 19 maggio 2022) Mentre il governo spagnolo dà il primo via libera alla riforma della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (Ivg) con la quale si aboliscono i tre giorni di riflessione fin qui obbligatori prima dell’Aborto, viene meno l’obbligo del consenso genitoriale per le ragazze minorenni e si introduce il congedo retribuito per mestruazioni dolorose, in Italia è praticamente impossibile perfino accedere ai dati aggiornati, dettagliati e disaggregati sull’applicazione della legge 194/78. Lo fanno notare la docente di Storia della medicina, Chiara Lalli, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista, che hanno condotto un’indagine dal titolo “Mai Dati!” su oltre 180 strutture sanitarie italiane, in occasione dei 44 anni dall’entrata in vigore della legge 194. Ottenere risposte non è stato facile, hanno spiegato le ricercatrici in una conferenza stampa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Mentre il governo spagnolo dà il primo via libera alla riforma della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (Ivg) con la quale si aboliscono i tre giorni di riflessione fin qui obbligatori prima dell’, viene meno l’obbligo del consenso genitoriale per le ragazze minorenni e si introduce il congedo retribuito per mestruazioni dolorose, in Italia è praticamente impossibile perfino accedere ai dati aggiornati, dettagliati e disaggregati sull’applicazione della legge 194/78. Lo fanno notare la docente di Storia dellana, Chiara Lalli, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista, che hanno condotto un’indagine dal titolo “Mai Dati!” su oltre 180 strutture sanitarie italiane, in occasione dei 44 anni dall’entrata in vigore della legge 194. Ottenere risposte non è stato facile, hanno spiegato le ricercatrici in una conferenza stampa ...

Advertising

Mauro_Cattaneo_ : RT @swg_research: ?? Il diritto all’ #aborto: per 1 #italiano su 2 non è sufficientemente tutelato, soprattutto a causa del gran numero di #… - swg_research : ?? Il diritto all’ #aborto: per 1 #italiano su 2 non è sufficientemente tutelato, soprattutto a causa del gran numer… - aleLand03 : RT @aiedroma: #IGV #diritti ?? Nonostante l’aborto sia legale in Croazia, in questi giorni il tema è divenuto oggetto di forti scontri. L’au… - VanityFairIt : Lo segnala l’indagine «Mai Dati!», presentata dall’associazione Coscioni. Una cinquantina ha una percentuale superi… - aiedroma : #IGV #diritti ?? Nonostante l’aborto sia legale in Croazia, in questi giorni il tema è divenuto oggetto di forti sco… -