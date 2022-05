Aaron Ramsey, la maledizione colpisce ancora: ecco perché ha sbagliato il rigore (Di giovedì 19 maggio 2022) Aaron Ramsey è stato, suo malgrado, protagonista della finale di Europa League. Il rigore sbagliato, per molti, è dovuto ad un motivo. ecco quale. Le finali delle competizioni europee sono sempre molto seguite. Il finale di stagione, per una delle due squadre, può riservare una gioia molto importante. Ed è proprio questo che hanno pensato Rangers e Eintracht di Francoforte. A decidere la loro finale di EL sono stati i calci di rigore. Ansa FotoChi segue il calcio, sa che i rigori sono un momento molto caldo. La tensione è altissima, ancora di più se c’è uno dei trofei più importanti a livello nazionale. Possiamo capire, quindi, che chi sbaglia macchia il suo curriculum da calciatore. A maggior ragione se, a conti fatti, l’errore risulta decisivo. La ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 maggio 2022)è stato, suo malgrado, protagonista della finale di Europa League. Il, per molti, è dovuto ad un motivo.quale. Le finali delle competizioni europee sono sempre molto seguite. Il finale di stagione, per una delle due squadre, può riservare una gioia molto importante. Ed è proprio questo che hanno pensato Rangers e Eintracht di Francoforte. A decidere la loro finale di EL sono stati i calci di. Ansa FotoChi segue il calcio, sa che i rigori sono un momento molto caldo. La tensione è altissima,di più se c’è uno dei trofei più importanti a livello nazionale. Possiamo capire, quindi, che chi sbaglia macchia il suo curriculum da calciatore. A maggior ragione se, a conti fatti, l’errore risulta decisivo. La ...

