“A Taiwan siamo a un punto pericoloso, adesso…”: la Cina avverte Usa e Ue (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – Che fine ha fatto la Cina? Nelle ultime settimane, al commentare la guerra in Ucraina predilige il silenzio. Non che il dragone asiatico sia mai stato troppo ansioso di proferir parole al riguardo, optando anzi per una sostanziale cautela distaccata, da remoto osservatore. A scuotere Pechino è più che altro il sommovimento nell’Indo-Pacifico – area peraltro cruciale nella partita globale in atto – e in particolare le mosse americane attorno a Taiwan. L’accusa agli Usa Di qui la nuova accusa agli Stati Uniti di insistere nel muoversi troppo con l’ex isola di Formosa e di andare “sempre più lungo la strada sbagliata”. Mosse che “porteranno sicuramente la situazione a un punto pericoloso“. E’ quanto affermato è Yang Jiechi, capo della diplomazia del Partito comunista cinese, durante una telefonata con il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – Che fine ha fatto la? Nelle ultime settimane, al commentare la guerra in Ucraina predilige il silenzio. Non che il dragone asiatico sia mai stato troppo ansioso di proferir parole al riguardo, optando anzi per una sostanziale cautela distaccata, da remoto osservatore. A scuotere Pechino è più che altro il sommovimento nell’Indo-Pacifico – area peraltro cruciale nella partita globale in atto – e in particolare le mosse americane attorno a. L’accusa agli Usa Di qui la nuova accusa agli Stati Uniti di insistere nel muoversi troppo con l’ex isola di Formosa e di andare “sempre più lungo la strada sbagliata”. Mosse che “porteranno sicuramente la situazione a un“. E’ quanto affermato è Yang Jiechi, capo della diplomazia del Partito comunista cinese, durante una telefonata con il ...

Advertising

alfonsodiana89 : @jacopo_1949 @umanesimo Siamo quindi tutti in attesa di Taiwan per dare fuoco alle polveri? - Aquil8_ : RT @_treacherous_13: Anche oggi l’@inter ci ricorda che siamo fratelli del mondo finché non si tocca il Tibet, l’Ucraina, Taiwan, Hong Kong… - iceagescomin : RT @_treacherous_13: Anche oggi l’@inter ci ricorda che siamo fratelli del mondo finché non si tocca il Tibet, l’Ucraina, Taiwan, Hong Kong… - _treacherous_13 : Anche oggi l’@inter ci ricorda che siamo fratelli del mondo finché non si tocca il Tibet, l’Ucraina, Taiwan, Hong K… - GiacaloneUgo : @sciltian @FiorellaMannoia Gli Usa non sono perfetti in molto aspetti (vedi aborto), non lo siamo neppure noi europ… -