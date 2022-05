A Cannes “Le otto montagne” con Alessandro Borghi: una storia d’amicizia tra le vette maestose (Di giovedì 19 maggio 2022) “Le otto montagne” nasce da un adattamento del romanzo omonimo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. Ambientato in Valle d’Aosta, è una storia tutta italiana girata però a quattro mani dai registi belgi Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeeersch. “L’amicizia è un luogo dove metti le radici e che resta ad aspettarti”. Si apre così il film mentre vengono inquadrati verdi alberi maestosi che si staccano sullo sfondo di montagne austere. Amicizia e montagna, i temi della pellicola sono dichiarati nell’incipit. L’amicizia tra Pietro, un bimbo di città che va in vacanza in montagna d’estate e aspetta tutto l’anno quel momento per rivedere il suo amico Bruno, che è l’unico bambino rimasto in un paesino di ormai sole 14 anime: “quando è arrivata la strada per portare i turisti, invece è stata la gente ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 19 maggio 2022) “Le” nasce da un adattamento del romanzo omonimo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. Ambientato in Valle d’Aosta, è unatutta italiana girata però a quattro mani dai registi belgi Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeeersch. “L’amicizia è un luogo dove metti le radici e che resta ad aspettarti”. Si apre così il film mentre vengono inquadrati verdi alberi maestosi che si staccano sullo sfondo diaustere. Amicizia e montagna, i temi della pellicola sono dichiarati nell’incipit. L’amicizia tra Pietro, un bimbo di città che va in vacanza in montagna d’estate e aspetta tutto l’anno quel momento per rivedere il suo amico Bruno, che è l’unico bambino rimasto in un paesino di ormai sole 14 anime: “quando è arrivata la strada per portare i turisti, invece è stata la gente ...

Advertising

WeCinema : Alessandro Borghi e Luca Marinelli sono i protagonisti di “Le otto montagne”, diretto da Felix van Groeningen e Cha… - CinecittaNews : L'intervista a #FilippoTimi a @Festival_Cannes per 'Le otto montagne', in Concorso. Interpreta il ruolo di un padr… - framale : RT @ciakmag: Marinelli e Borghi sono i protagonisti de Le otto montagne, film in Concorso al 75° Festival di Cannes Guarda l'intervista ?? #… - valeriagat2 : Cannes 75, 'Le otto montagne' respira il sentimento delle vette (di T. Marchesi) - R_Miura2 : RT @ciakmag: Marinelli e Borghi sono i protagonisti de Le otto montagne, film in Concorso al 75° Festival di Cannes Guarda l'intervista ?? #… -