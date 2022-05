Advertising

????#Draghi: '14 milioni di persone hanno dovuto lasciare le proprie case e ci sarebbero quasi 6 milioni e 700 mila sfollati'
Nel 2021 60 milioni di sfollati interni nel mondo, record storico.
ONG: 60 milioni di sfollati interni - Conflitti e fenomeni climatici estremi sono le cause principali del numero elevato di ri…

Il numero diinterni è arrivato a 7,7di persone, circa 6, soprattutto donne e minori hanno lasciato l'Ucraina per andare in paesi vicini, quasi un cittadino su 3 ha lasciato ......nelle aree di conflitto più pericolose al mondo riguardavano già quasi 200di bambini, il numero più alto mai raggiunto in un decennio'. Si moltiplica anche il numero dei bambini, ... Ong: 60 milioni di sfollati interni nel mondo, record storico - Cronaca GINEVRA - Conflitti, violenze e disastri naturali hanno causato 38 milioni di sfollati interni in tutto il mondo nel 2021. Lo afferma il Rapporto globale sullo sfollamento interno, pubblicato oggi dal ...L’arcivescovo di Banguì è impegnato da anni nella difficile pacificazione del Centrafrica dove la guerra civile ha provocato migliaia di morti. «L’unica vera via è credere nella riconciliazione» ...