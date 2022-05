505 Games showcase | tutti i nuovi annunci

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 maggio 2022) Gli sviluppatori di titoli come Control, Death Stranding e Assetto corsa hannoatotitoli e sequel nella conferenza 505del 17 Maggio. Vediamo insieme quali sono i! Among The Trolls: il survival “diverso dal solito” firmato 505Screenshot di Among The TrollsIniziamo la conferenza 505con Among The Trolls, non un classicosurvival in prima persona. ambientato in una foresta dove verremo immersi nel folklore Finlandese. Dagli Stati Uniti, il nostro protagonista Alex (o Anna, a seconda del genere scelto) decide di andare in Finlandia per ritrovare le nostre origini e ricercare i nostri nonni. Appena iniziato, ci ritroveremo in una barca, per poi essere catapultati dentro una foresta dopo che un mostro marino ci attaccherà ...