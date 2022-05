“40 milioni e si chiude”: Juve, ecco la cessione per finanziare il mercato (Di giovedì 19 maggio 2022) Juve, serve una cessione importante per finanziare il mercato in entrata. Scelto il ‘sacrificato’, per chiudere il club vuole 40 milioni. In questi tempi cosi particolari, serve tenere d’occhio in maniera costante i bilanci. Guai a farsi prendere alla sprovvista, soprattutto se si vuole essere attivi in sede di calciomercato. Ed allora ecco che torna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 19 maggio 2022), serve unaimportante perilin entrata. Scelto il ‘sacrificato’, perre il club vuole 40. In questi tempi cosi particolari, serve tenere d’occhio in maniera costante i bilanci. Guai a farsi prendere alla sprovvista, soprattutto se si vuole essere attivi in sede di calcio. Ed allorache torna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Il riciclo fa bene ai conti: Erema chiude l'esercizio finanziario 2021/22 con una crescita del fatturato consolidato de… - FABsussidiario : The Techshop chiude i primi due investimenti per 1,2 milioni di euro - PolimericaNews : Il riciclo fa bene ai conti: Erema chiude l'esercizio finanziario 2021/22 con una crescita del fatturato consolidat… - gicabi : 8a/ Sul serio, questa cosa del potere si può verificare: guardate chi ciclicamente si lancia in campagne contro l'a… - SimplasticSrl : Il riciclo fa bene ai conti Erema chiude l'esercizio finanziario 2021/2022 con una crescita del fatturato consolida… -