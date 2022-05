19 maggio 1979 | buon compleanno Andrea Pirlo VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il 19delè ildi uno dei giocatori italiani più forti di sempre:compie oggi 43 anni. L’ex giocatore, di cui oggi è il, cresce nelle giovanili del Brescia e con le “rondinelle” fa l’esordio in prima squadra e serie A. Dopo anni passati tra Inter e Reggina, nel 2001 approda al Milan in cui vi resterà per 10 anni. Qui cresce diventando uno dei centrocampisti più forti al mondo grazie alla sua tecnica ma soprattutto per la sua visione di gioco senza eguali. In rossonero vince due scudetti, due Champions League, una coppa Italia, due supercoppe europee, una supercoppa italiana e un Mondiale per club. Il primo gol l’ha fatto, a San Siro, contro il Parma grazie ad una specialità della casa: il ...