120 milioni alla firma | 5 milioni al mese e potere totale sul mercato | la disperata offerta del Psg a Mbappé

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 maggio 2022) I ponti d’oro non sono niente. Il Paris Saint-Germain non sa più cosa offrire a Kylianper tenerlo un altro po’ al Parc des Princes. I giornali spagnoli scrivono che sono arrivati a mettergli in mano il controllodelle operazioni sportive, pur di non farlo andare al Real. Secondo El Chiringuito TV, il PSG si è offerto di fare di Mbappe il “proprietario del progetto” dprossima stagione: avrebbe voce in capitolo sul cambio dell’allenatore e sui nuovi acquisti. Questo in aggiunta ad un contratto che lo renderebbe il giocatore più pagato del mondo. Sky Sports afferma che i campioni di Francia sarebbero disposti a dargli un stipendio di quasi 5di euro al, il doppio di quanto prendeva finora. Non basta: incasserebbe anche un enorme bonus...