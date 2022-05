Zengavò aggiornano i fan sugli ultimi dettagli della nuova casa | “Siamo molto contenti” VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022), Rosalinda e Andreai fan riguardo gli: ecco le parole dei due ex gieffini, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga con la loro dolcezza e bellezza hanno fatto breccia nel cuore di tantissimi fan. Si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip e non si sono mai più lasciati. Rosalinda e Andrea dopo il reality show sono andati subito a convivere a Milano e neglimesi hanno accolto nella loro famiglia un cucciolo di carlino, Chinu. Tra i numerosi impegni e i progetti futuri che stanno prendendo forma per entrambi, Rosalinda e Andrea hanno scelto di iniziare il trasloco e trasferirsi in una. Leggi anche –> ...