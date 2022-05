Zelensky irrompe al Festival di Cannes: "Continueremo a lottare, il cinema non sia muto" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha preso la parola all'inaugurazione del Festival di Cannes riferendosi al film di Charlie Chaplin, "Il dittatore", per invitare il cinema a non "tacere" di fronte all'attacco... Leggi su europa.today (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha preso la parola all'inaugurazione deldiriferendosi al film di Charlie Chaplin, "Il dittatore", per invitare ila non "tacere" di fronte all'attacco...

Advertising

CVCPhoto : “Zelensky irrompe al Festival di Cannes: il cinema non deve tacere”. Ormai sbuca fuori dappertutto… ma non ha propr… - infoitcultura : Zelensky irrompe al Festival di Cannes: il cinema non deve tacere - infoitcultura : Zelensky irrompe al Festival di Cannes: 'Il cinema non deve tacere' - L'Unione - CrisPaterno : La storia fa irruzione nel festival di #cannes2022 con l'intervento del presidente ucraino - infoitcultura : Zelensky irrompe al Festival di Cannes: il cinema non deve tacere -