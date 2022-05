Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes | Serve un nuovo Chaplin

(Di mercoledì 18 maggio 2022) "Abbiamo bisogno di unche dimostri ancora una volta che il cinema non e' muto". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina - Volodymyr" intervenuto aaldi ...

"Abbiamo bisogno di un nuovo Chaplin che dimostri ancora una volta che il cinema non e' muto". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina - Volodymyr Zelensky intervenuto a sorpresa al Festival di Cannes. "Noi continueremo a lottare, perche' non abbiamo altra scelta e sono convinto che il dittatore perdera'. Ma il cinema stara' zitto o parlera'". Sul finire della cerimonia l'attrice Virginie Efira che ha condotto la serata ha annunciato a sorpresa il collegamento con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, l'impatto è stato forte.