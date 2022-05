WeWorld Festival 2022 | tre giorni per abbattere le barriere di genere

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Anche quest’anno torna We World, la trededicata alla condizione femminile in Italia e nel mondo organizzata da We World, organizzazione italiana indipendente impegnata da mezzo secolo a garantire i diritti di donne, bambini e bambine in 25 Paesi. L’appuntamento con il, giunto alla dodicesima edizione, è fissato per il 20, 21 e 22 maggio presso BASE Milano, in via Borgognone 32, e vedrà una serie di talk, dibattiti, performance, mostre e una selezione di nove film nazionali ed internazionali, tutti incentrati sul tema della condizione delle donne. L’accesso è libero e gratuito. Tra i panel più interessanti in programma, segnaliamo quello che vede la moderazione della nostra direttrice, Ilaria Maria Dondi, La forza invisibile. Corpi e“. Il tema della dodicesima edizione: le ...