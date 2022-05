Westworld 4 su Sky e NOW in contemporanea USA: data e trailer in italiano della nuova stagione (Di mercoledì 18 maggio 2022) È in arrivo Westworld 4 su Sky e NOW. L’annuncio è stato dato da un teaser sulle emozionanti note di Perfect Day di Lou Reed che offre uno sguardo all’attesa quarta stagione che prosegue l’oscura odissea HBO sul destino della vita senziente sulla Terra. Westworld 4 su Sky debutta in esclusiva in tv e in streaming solo su NOW il 4 luglio. E per chi volesse seguirla in contemporanea assoluta con il debutto su HBO, la serie sarà disponibile on demand (in versione originale sottotitolata) già il 27 giugno. Tornano nella quarta stagione i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy® Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast, la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) È in arrivo4 su Sky e NOW. L’annuncio è stato dato da un teaser sulle emozionanti note di Perfect Day di Lou Reed che offre uno sguardo all’attesa quartache prosegue l’oscura odissea HBO sul destinovita senziente sulla Terra.4 su Sky debutta in esclusiva in tv e in streaming solo su NOW il 4 luglio. E per chi volesse seguirla inassoluta con il debutto su HBO, la serie sarà disponibile on demand (in versione originale sottotitolata) già il 27 giugno. Tornano nella quartai protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy® Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast, la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose, ...

