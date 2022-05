Voto digitale. La guerra grillina contro l’Agenzia cyber (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ai grillini piace digitale. Dai tempi dei meet-up e del Vaffa-day il Movimento Cinque Stelle ha cambiato pelle più volte. C’è un pallino però che rimane fisso, inamovibile: la democrazia online. Dopotutto Beppe Grillo è stato un precursore, diciamo pure un guru del settore. Ecco perché, con o senza la Casaleggio Associati, la battaglia va avanti. L’ultima incursione in Commissione Affari Costituzionali, martedì. In trincea Giuseppe Brescia, il “costituzionalista” del Movimento autore del Brescellum, proposta di legge elettorale ad oggi rimasta nel cassetto. L’occasione è l’audizione del direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) Roberto Baldoni per discutere di Voto elettronico. L’idea è visionaria e conta anche qualche sperimentazione di successo. Come in Estonia, l’Eldorado digitale ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ai grillini piace. Dai tempi dei meet-up e del Vaffa-day il Movimento Cinque Stelle ha cambiato pelle più volte. C’è un pallino però che rimane fisso, inamovibile: la democrazia online. Dopotutto Beppe Grillo è stato un precursore, diciamo pure un guru del settore. Ecco perché, con o senza la Casaleggio Associati, la battaglia va avanti. L’ultima incursione in Commissione Affari Costituzionali, martedì. In trincea Giuseppe Brescia, il “costituzionalista” del Movimento autore del Brescellum, proposta di legge elettorale ad oggi rimasta nel cassetto. L’occasione è l’audizione del direttore delper lasicurezza nazionale (Acn) Roberto Baldoni per discutere dielettronico. L’idea è visionaria e conta anche qualche sperimentazione di successo. Come in Estonia, l’Eldorado...

Advertising

mferro60 : @you_trend Ovviamente il voto per posta nell’epoca del digitale non esiste - GRETA1SGARBO : RT @1Marzia2: @EmpfindsamerS @Puupi200000 Hanno considerato normale che fossero sospesi i loro colleghi non vaccinati, cosa volete che sia… - katakhon : RT @1Marzia2: @EmpfindsamerS @Puupi200000 Hanno considerato normale che fossero sospesi i loro colleghi non vaccinati, cosa volete che sia… - CorsaroGim : RT @1Marzia2: @EmpfindsamerS @Puupi200000 Hanno considerato normale che fossero sospesi i loro colleghi non vaccinati, cosa volete che sia… - ilsuonatoredi : RT @1nessuno100mil2: La repubblica socialista popolare europea, guidata dalla compagna @vonderleyen, si baserà sulla Identità Digitale Euro… -