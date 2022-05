Vlahovic: «Prandelli ha fatto per me quello che non avrebbe fatto mio padre» (Di mercoledì 18 maggio 2022) . La confessione dell’attaccante della Juventus Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, presenterà domani al Salone del Libro il suo nuovo lavoro:“Vlahovic, non finisce qui”. Nell’edizione odierna di Tuttosport sono state riportate alcune anticipazioni, con le parole dell’attaccante della Juve. Prandelli – «Mio padre un giorno mi ha confidato: se l’allenatore della Fiorentina fossi stato io in persona, non avrei fatto tutto quello che ha fatto Prandelli per te». PARTIZAN – «Mentre scendevo in campo guardavo la curva del Partizan e pensavo: solo qualche mese fa ero lì, a tifare per i giocatori che adesso sono miei compagni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) . La confessione dell’attaccante della Juventus Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, presenterà domani al Salone del Libro il suo nuovo lavoro:“, non finisce qui”. Nell’edizione odierna di Tuttosport sono state riportate alcune anticipazioni, con le parole dell’attaccante della Juve.– «Mioun giorno mi ha confidato: se l’allenatore della Fiorentina fossi stato io in persona, non avreituttoche haper te». PARTIZAN – «Mentre scendevo in campo guardavo la curva del Partizan e pensavo: solo qualche mese fa ero lì, a tifare per i giocatori che adesso sono miei compagni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

