Vito Petrocelli | Su Putin i grillini mi hanno fatto fuori perché la penso come Grillo

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il senatore M5s, cacciato dalla presidenza della commissione Esteri, si difende: "In M5s due pesi e due misure. Nessuno criticail Movimento è legato a lui da rapporti contrattuali. Io e Beppe abbiamo da sempre le stesse posizioni a riguardo"

davidallegranti : Il M5S vuole Gianluca Ferrara presidente della Commissione Esteri al Senato al posto di Vito Petrocelli. - AndreaMarcucci : Si sono dovuti dimettere tutti i suoi componenti, ma alla fine, Vito Petrocelli non è più Presidente della Commissi… - vitopetrocelli : “Il 31 marzo un solo senatore M5S votò contro l'invio delle armi all'Ucraina, Vito Petrocelli. Grazie soprattutto a… - rizza_francesco : @stefaniacraxi eletta con scrutinio segreto Presidente della Commissione Esteri, prende il posto del filo-russo-M5S… - fanpage : Stefania Craxi prende il posto di Vito Petrocelli alla presidenza della Commissione Esteri in Senato -

... dove l'esponente di lungo corso di Forza Italia Stefania Craxi è stata eletta alla seconda votazione nuova presidente , ereditando così la poltrona lasciata libera da, il 'compagno ...La Commissione Esteri del Senato ha un nuovo presidente dopo(M5S): è Stefania Craxi di Forza Italia. I voti a suo favore sono stati 12, 9 voti sono andati a Ettore Licheri (M5S) e un astenuto. 'Non ho mai fatto una questione di incarichi. Sono ...La Commissione Esteri del Senato ha un nuovo presidente dopo Vito Petrocelli (M5S): è Stefania Craxi di Forza Italia. I voti a suo favore sono stati 12, 9 voti sono andati a Ettore ...La farsa sulle espulsioni Sta continuando a far discutere il caso Vito Petrocelli, ex presidente della commissione Esteri del Senato: il senatore grillino è stato accusato di sposare delle posizioni ...