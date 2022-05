Video su TikTok mentre è agli arresti domiciliari, 55enne indagato per droga finisce in carcere (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non è la prima volta che un Video su TikTok mette nei guai l’autore, ma in questo caso il protagonista della vicenda è passato dagli arresti domiciliari al carcere. Un uomo di 55 anni, arrestato nel 2019 nell’ambito di una indagine antidroga, non ha resistito al fascino dei social e si è mostrato in alcuni Video con musica neomelodica di sottofondo, in compagnia di altre persone e ostentando ingenti quantitativi di denaro in contanti. I carabinieri di Barletta, denunciata la pubblicazione dei Video all’autorità giudiziaria, hanno eseguito l’ordinanza che sostituisce gli arresti domiciliari con la custodia in carcere disposta dalla Corte di appello di Bari. In una nota i carabinieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non è la prima volta che unsumette nei guai l’autore, ma in questo caso il protagonista della vicenda è passato dal. Un uomo di 55 anni, arrestato nel 2019 nell’ambito di una indagine anti, non ha resistito al fascino dei social e si è mostrato in alcunicon musica neomelodica di sottofondo, in compagnia di altre persone e ostentando ingenti quantitativi di denaro in contanti. I carabinieri di Barletta, denunciata la pubblicazione deiall’autorità giudiziaria, hanno eseguito l’ordinanza che sostituisce glicon la custodia indisposta dalla Corte di appello di Bari. In una nota i carabinieri ...

