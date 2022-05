Video a luci rosse, ecco le conseguenze per le donne: se li guardano... una scoperta bollente (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'ultimo studio condotto da Nicolas Sommet dell'Università di Losanna e Jacques Berent dell'Università di Ginevra, ha spiazzato i più appassionati del porno. Un vero e proprio paradosso, nato per soddisfare gli istinti sessuali maschili, il porno è diventato quasi un nemico per chiunque ne sia affezionato. Il motivo? Da questa ricerca emergerebbe che più gli uomini guardino Video per adulti, più le prestazioni sessuali diventino meno gratificanti per la partner femminile. Lo studio è stato condotto su un range di 100 mila uomini e donne, per la bellezza di 8 mila coppie eterosessuali che per tre anni si sono sottoposte a un questionario per valutare tre punti fondamentali: il livello di funzionamento sessuale, la percezione delle loro capacità sessuali e la soddisfazione del proprio partner. Per quanto riguarda le donne ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'ultimo studio condotto da Nicolas Sommet dell'Università di Losanna e Jacques Berent dell'Università di Ginevra, ha spiazzato i più appassionati del porno. Un vero e proprio paradosso, nato per soddisfare gli istinti sessuali maschili, il porno è diventato quasi un nemico per chiunque ne sia affezionato. Il motivo? Da questa ricerca emergerebbe che più gli uomini guardinoper adulti, più le prestazioni sessuali diventino meno gratificanti per la partner femminile. Lo studio è stato condotto su un range di 100 mila uomini e, per la bellezza di 8 mila coppie eterosessuali che per tre anni si sono sottoposte a un questionario per valutare tre punti fondamentali: il livello di funzionamento sessuale, la percezione delle loro capacità sessuali e la soddisfazione del proprio partner. Per quanto riguarda le...

RaiNews : #Mika coinvolge il pubblico dell' @Eurovision con alcuni dei suoi successi, avvolto da applausi, cuori e luci… - ilgiornale : L'indagine sulla sua morte prosegue, ma non si indaga più per suicidio bensì per omicidio - SecolodItalia1 : Riappare su un sito a luci rosse il video di Tiziana Cantone. Vergogna sul web: “Goditi il filmato” - GeroRiggio : Domani a mezzanotte sarà disponibile in tutti i Digital Stores “Luci rosse luci blu”, il brano vincitore della Quar… - lost_urnio : Da giugno lavorerò come assistente tecnico audio e luci per un teatro ed ho già in mente cosa fare durante la recit… -