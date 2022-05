“Vi racconto il mio parto chiamato Vbac” | l’esperienza vissuta al Fatebenefratelli di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’ufficio stampa dell’ospedale Sacro Cuore di Gesùdiinoltra la testimonianza di una paziente che ha voluto esprimere gratitudine al nosocomio, al personale medico e paramedico del Redi Ostetricia diretto dal primario dott. Vittorio Catarinella, per averle dato la possibilità di affrontare unspontaneo naturale dopo un pregresso taglio cesareo (vaginal birth after cesarean). Al giorno d’oggi, anche se ilè un evento naturale, si tende con sempre maggiore facilità e frequenza a trasformarlo in un intervento chirurgico; soprattutto in Italia le donneriscono con il taglio cesareo, spesso, senza un reale motivo di salute. Al sud la percentuale di tagli cesarei è alta; in Campania, regione ...