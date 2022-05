Vi racconto cosa significa essere torturato dai russi

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI – “Sequestrato, legato ein uno scantinato per tre giorni perché pensavano fossi una spia di qualche nazione occidentale dopo aver pubblicato un articolo in cui riferivo di un milione di mascherine che sarebbero dovute arrivare in Italia ma non sono mai state consegnate”. Pavel Broska è un giornalista russo di 39 anni che da pochi giorni è scappato dal suo Paese con la moglie e la figlia in provincia di Brescia dove chiederà l'asilo politico. "Licenziato perché raccontavo la guerra nel Donbass coi miei occhi" “Sono venuto in Italia perché questo paese è sicuro e c'è libertà di parola. Qui c'è un mio amico, il presidente delle Camere Penali Internazionali, l'avvocato Alexandro Maria Tirelli” racconta in un'intervista all'AGI in cui spiega come sia maturata la volontà di fuga e le violenze subite in questi anni da dissidente. “In ...