Verona-Mantova stasera in tv | orario e diretta streaming gara-5 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’e come vedere inTezenis-Staff, sfida valida come-5 deidideidellaA2 2021/di. Attodella tiratissimatra le due formazioni: in doppio vantaggio dopo le due sfide casalinghe, gli scaligeri si sono fatti rimontare nelle successive due sfide, ma ora non c’è più appello, chi vince va in semi. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 18 maggio, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una ...