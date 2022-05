Vaticano, processo scandalo finanziario: Perlasca ammesso parte civile contro Becciu (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Il ‘supertestimone’ del processo sullo scandalo in Vaticano nato dall’acquisto dell’immobile di Londra, mons. Alberto Perlasca, a quanto apprende l’Adnkronos, è stato ammesso come parte civile nei confronti del solo cardinale Angelo Becciu limitatamente al capo di imputazione relativo alla subornazione di testimone. Lo ha deciso con ordinanza il Tribunale Vaticano, dichiarando invece inammissibile la costituzione di parte civile presentata da monsignor Perlasca in relazione all’ipotesi di truffa. Perlasca potrà costituirsi parte civile al processo in Vaticano per lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Il ‘supertestimone’ delsulloinnato dall’acquisto dell’immobile di Londra, mons. Alberto, a quanto apprende l’Adnkronos, è statocomenei confronti del solo cardinale Angelolimitatamente al capo di imputazione relativo alla subornazione di testimone. Lo ha deciso con ordinanza il Tribunale, dichiarando invece inammissibile la costituzione dipresentata da monsignorin relazione all’ipotesi di truffa.potrà costituirsialinper lo ...

