Varato il Recovery per l’energia | ma l’Italia rischia di avere solo gli spiccioli

(Di mercoledì 18 maggio 2022) “Mobiliteremo quasi 300 miliardi di euro”. L’annuncio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sul maxi piano per rendere l’Europa indipendente dalle importazioni energetiche dalla Russia potrebbe far...

E l'unione è pronta a cambiare la "propria dieta energetica" mettendo sul piatto miliardi di euro sostenuti principalmente dalle risorse delFund, il programma anticrisiper la ......degli stanziamenti previsti sarebbe compreso in una 'partita di giro' con il vecchioFund. ... In pratica, siccome dal momento in cui è statoil Next Generation Eu la situazione ... Energia, piano Ue con risorse del Recovery Fund La guerra in Ucraina cambia i piani energetici dell’Europa. L’obiettivo primario è emanciparsi dal gas, dal petrolio e dal carbone russo. Ridurre, fino ad azzerare, gli acquisti di combustibili fossil ..."Ho l'impressione che gli Stati membri siano aperti a una discussione simile, visto il successo dopo il Covid di un approccio comune dell'Ue", ha detto il commissario Ue. Il pagamento del gas in rubli ...